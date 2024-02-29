Немецкие СМИ опубликовали четырехэтапный сценарий нападения РФ на НАТО

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Теоретический четырехэтапный сценарий нападения России на страны Североатлантического альянса опубликовало немецкое издание Bild со ссылкой на правительственный документ, который, как утверждается, был представлен парламенту ФРГ.

По мнению авторов документа, первой фазой нападения РФ на НАТО якобы станет массовая кампания дезинформации, целью которой являются разделение и дестабилизация общества, а также подрыв доверия к либеральной демократии.

Также на этом этапе ожидаются кибератаки и скрытные нападения на различные объекты критической инфраструктуры.

Вторая фаза будет заключаться в крупных маневрах ВС РФ на границах Альянса, утверждают авторы статьи. По их мнению, это необходимо, чтобы создать помехи для перемещения войск НАТО.

Кроме того, возможны нападения на химические предприятия и атомные реакторы в Германии, а также выведение из строя первых спутников в космосе.

На третьем этапе авторы сценария уже говорят о непосредственном нападении России на страны Североатлантического альянса. В частности, предсказываются точечные удары по территории Германии и массовые выведения из строя спутников.

В рамках четвертой фазы в ФРГ допустили боевые действия на суше, в море и в воздухе. Документ предполагает развитие конфликта даже в космосе. Авторы сценария допускают, что Россия якобы может применить химическое, биологическое и тактическое ядерное оружие.

Это уже не первый раз, когда Bild выпускает сценарий возможной конфронтации между Россией и странами НАТО. Так, в январе издание опубликовало материал, ссылаясь на секретный документ Минобороны ФРГ, согласно которому Германия якобы готовится к войне между РФ и Альянсом. В публикации указано, что в "день Х" главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч солдат на восточный фланг, включая 30 тысяч военнослужащих бундесвера.

В статье говорится, что эскалация конфликта якобы может начаться в феврале этого года после активного наступления российской армии на позиции украинских военных, которое закончится отступлением последних к июню. Также там указано, что одним из наиболее вероятных мест столкновения РФ и Альянса может стать Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.