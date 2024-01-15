В Кремле назвали уткой данные Bild о плане конфликта РФ и НАТО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уткой информацию немецкой газеты Bild о якобы столкновении России и НАТО в 2025 году. Об этом сообщает RT.

"В последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток", – сказал политик.

Ранее издание выпустило материал, ссылаясь на секретный документ Минобороны ФРГ, согласно которому Германия якобы готовится к войне между РФ и Альянсом. В публикации указано, что в "день Х" главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч солдат на восточный фланг, включая 30 тысяч военнослужащих бундесвера.

В статье говорится, что эскалация конфликта якобы может начаться в феврале этого года после активного наступления российской армии на позиции украинских военных, которое закончится отступлением последних к июню. Также там указано, что одним из наиболее вероятных мест столкновения РФ и Альянса может стать Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.