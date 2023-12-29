Командующий армией Нидерландов Вийнен заявил об угрозе войны с Россией

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Нидерланды должны каждый год набирать несколько тысяч добровольцев для подготовки к возможному вооруженному конфликту с Россией. Такое заявление сделал главнокомандующий армией Королевства Мартин Вийнен.

"Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того, чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать", – приводит его слова газета De Telegraaf.

Вийнен подчеркнул, что Нидерланды должны серьезно опасаться войны и призвал общество подготовиться к этому.

Ранее нидерландский премьер Марк Рютте заявил, что 22 декабря уведомил украинского лидера Владимира Зеленского о решении Нидерландов передать первые 18 истребителей F-16 для их поставки Киеву. По его словам, поставка истребителей является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО и Европой. По словам российского президента, США всегда очень пугало сближение Европы с Россией. Поэтому американцы, которые, по мнению Путина, хотели быть единоличными "хозяевами" европейских стран.



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