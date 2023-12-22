Нидерланды передадут Украине первые 18 истребителей F-16

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Нидерландский премьер Марк Рютте рассказал, что 22 декабря уведомил украинского лидера Владимира Зеленского о решении Нидерландов передать первые 18 истребителей F-16 для их поставки Киеву. Об этом политик написал в соцсети Х.

"Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины", – сообщил глава правительства страны.

Ранее стало известно, что украинская сторона обвинила Москву в срыве поставок иностранных истребителей для ВСУ. Как заявил гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, Россия якобы постоянно создает помехи, чтобы Киев не мог получить оружие для обеспечения армии.

До этого лидеры ЕС заявили, что украинская сторона остро нуждается в оперативных поставках боеприпасов и систем ПВО. Они попросили Евросовет нарастить финансирование Европейского фонда мира, который используется для поставок военной помощи Украине.

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