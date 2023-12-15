В США заявили, что не будут обсуждать наспех достигнутую в сенате сделку по Украине

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Палата представителей конгресса США не станет обсуждать наспех достигнутую сделку между республиканцами и демократами в сенате по Украине. Такое заявление сделал спикер палаты Майк Джонсон.

"Несмотря на то, что эту работу следует продолжать, палата не будет ждать, чтобы получить и обсуждать наспех сделанный продукт", – приводит его слова РИА Новости.

Джонсон также заявил, что с того дня, как стал работать спикером, постоянно доносил до Белого дома и лидера демократов в сенате Чака Шумера необходимость в первую очередь заниматься защитой границы США, и лишь потом внешней политикой.

Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с конгрессом по вопросу американской границы лишь на этой неделе.

Ранее Шумер заявил, что сенаторы США решили отложить уход на зимние каникулы, чтобы иметь возможность продолжать работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, среди которых есть и помощь Украине.

До этого, в ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал конгресс за непринятие решения о согласовании дальнейшей помощи Киеву. Он отметил, что помощь Украине блокируют оппозиционеры из числа республиканцев, желающие разменять принятие бюджета на миграционную реформу.



Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ