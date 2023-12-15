Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине

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Сенаторы США решили отложить уход на зимние каникулы, чтобы иметь возможность продолжать работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Об этом сообщил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

"После того как мы закончим сегодня, сенат вернется в понедельник", – приводит его слова РИА Новости.

При этом на данный момент палата представителей, в которой представлено республиканское большинство, не последовало примеру сената. Конгрессмены пока что планируют вернуться к работе только в январе.

В Белом доме ранее заявили, что к концу 2023 года больше не смогут помогать Украине, если конгресс не выделит новые средства. Там также заявили, что конгрессменам необходимо отложить новогодние каникулы в связи с проблемами Украины и Израиля.

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