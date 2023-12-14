В Белом доме ожидают, что к концу 2023 года больше не смогут помогать Украине

Фото: 123RF/mesutdogan

США ожидают, что к концу 2023 года больше не смогут помогать Украине, если конгресс не выделит новые средства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Как мы и говорили, к концу года мы окажемся в ситуации, в которой не сможем помогать Украине", – приводит ее слова РИА Новости.

Таким образом, Жан-Пьер подтвердила прошлый прогноз администрации США об исчерпании средств для поддержки Украины. Она отметила, что к этому времени у Вашингтона полностью закончатся деньги.

В Белом доме также заявили, что конгрессменам необходимо отложить новогодние каникулы в связи с проблемами Украины и Израиля. Там также обвинили республиканцев в том, что те пренебрегают интересами страны.

Ранее стало известно, что палата представителей США не будет рассматривать запрос Белого дома о выделении новой помощи Киеву до ухода на каникулы. Несмотря на визит президента Украины Владимира Зеленского в США, в расписании законодательного органа страны не появилось изменений.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ