Байден заявил, что США быстро исчерпывают возможности поддерживать Украину

Фото: ТАСС/AP/Andrew Harnik

США продолжат поставлять оружие Украине, пока есть такая возможность, однако без дополнительной помощи средства стремительно заканчиваются. Такое заявление сделал президент США Джо Байден по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Продолжим поставлять Украине критическое оружие и оборудование так долго, как это возможно… Но без дополнительного финансирования наша возможность помогать Украине стремительно подходит к концу", – приводит его слова РИА Новости.

Американский президент пообещал, что ни он, ни США не отвернутся от Украины. Байден также сообщил, что в новый пакет помощи Киеву войдут боеприпасы для артиллерии и ПВО.

Кроме того, лидер США заявил, что конгресс сохраняет двухпартийную поддержку Украины, а мнения республиканцев, которые выступают против не отражают общую позицию. Байден подчеркнул, что его администрация продолжает вести переговоры с представителями конгресса насчет выделения дополнительного финансирования. При этом он заявил, что не будет давать обещаний, что сможет этого добиться.

Ранее сообщалось, что Зеленский не смог ответить на вопрос журналистки Bloomberg о шансах Киева на победу без помощи США. Вместо ответа на этот вопрос лидер Украины лишь пожал плечами.

Байден на встрече с Зеленским в Белом доме также сообщил, что подписал указ о выделении нового пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Он в очередной раз призвал конгресс согласовать выделение дополнительного финансирования на поддержку Киева.

Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе "старым хламом". По его мнению, американцы могли бы обсуждать безопасность своих границ, а вместо этого им приходится заниматься проблемами на Украине.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ