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Украинский лидер Владимир Зеленский не сказал ничего нового во время своего выступления в конгрессе США. Такое мнение высказал сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт. Об этом пишет New York Times.

"Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового", – подчеркнул он.

По словам Шмитта, американцы могли бы обсуждать безопасность своих границ, а вместо этого приходится заниматься проблемами на Украине. Кроме того, сенатора возмутило, что демократов устраивает такое положение дел. По его мнению, они не проявляют никакого интереса к вопросам безопасности США.

В своем первом публичном выступлении в ходе визита в США Зеленский раскритиковал конгресс за непринятие решения о согласовании дальнейшей помощи Киеву. Он отметил, что помощь Украине блокирует оппозиция со стороны республиканцев, которые хотят разменять принятие бюджета на миграционную реформу.

В свою очередь, сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал визит президента Украины в США позорным фарсом. По его словам, Зеленский требует от США денег налогоплательщиков и читает лекции, а сам в это время "бросает в тюрьму священников и других деятелей".



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