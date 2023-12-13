02:30Политика
Зеленский не смог дать ответ на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США
Фото: TAСС/ROPI via ZUMA Press/Zuma
Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос журналистки Bloomberg о шансах Киева на победу без помощи США. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я спросила Зеленского во время встречи в Овальном кабинете с Байденом, сможет ли он победить Россию без дополнительной помощи США", – рассказала она.
По словам журналистки, Зеленский не дал ответа и лишь слегка пожал плечами.
В своем первом публичном выступлении в ходе визита в США Зеленский раскритиковал конгресс за непринятие решения о согласовании дальнейшей помощи Украине. Он отметил, что помощь Киеву блокируют оппозиционеры из числа республиканцев, желающие разменять принятие бюджета на миграционную реформу.
Зеленский также прибыл в Белый дом для общения с президентом США Джо Байденом. До этого глава киевского режима провел встречу с сенаторами и пообщался со спикером палаты представителей.
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