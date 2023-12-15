США придется выбирать между своей боеготовностью и поставками оружия Украине – Пентагон

Фото: 123RF/icholakov

США придется делать выбор между собственной боеготовностью и поставками оружия на Украину, так как средства на поддержку Киева закончились. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"В конечном счете мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя", – приводит его слова РИА Новости.

Райдер отметил, что на данный момент у США доступны средства в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Киеву и 1 миллиард долларов на восполнение собственных боезапасов.

До этого президент Соединенных Штатов на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что подписал указ о выделении нового пакета помощи Украине на 200 миллионов долларов. Он также сказал, что конгрессу нужно согласовать выделение дополнительных средств на поддержку Киева.

В Белом доме также заявили, что к концу 2023 года больше не смогут помогать Украине, если конгресс не выделит новые средства.



Байден заявил, что США не должны допустить прекращения поддержки Киева