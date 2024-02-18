Фото: Министерство обороны РФ

Российская сторона проводит спецоперацию на Украине исключительно для защиты собственных исторических земель и не будет нападать на Европу. Об этом заявил генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель в интервью Sud Radio, пишет РИА Новости.

Он назвал чушью и дезинформацией со стороны Запада сообщения о том, что РФ после победы на Украине планирует вторжение в европейские страны.

По словам Пинателя, Россия начала СВО, чтобы защитить русскоязычное население Донбасса от агрессии украинских властей, которые подвергают мирных жителей этого региона ежедневным обстрелам с 2014 года.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад не желает конфликта между РФ и НАТО, поэтому Альянс не станет направлять своих солдат на Украину. Канцлер также призвал Европу больше инвестировать в свою безопасность независимо от будущего президента США.

До этого Французский лидер Эммануэль Макрон назвал агрессивным поведение РФ в отношении Европы. По его словам, в последние месяцы по всей территории Европы начали происходить операции по дезинформации и манипулированию информацией.