Фото: 123RF/palinchak

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не дать России победить на Украине, сообщает "Радио 1".

Как пояснил политик, победа российского государства подвергнет Европу риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. Французский лидер считает, что такой исход невозможен для стран Прибалтики.

Гражданам Франции не понравилось заявление Макрона. Комментируя его слова, пользователи Сети призвали президента своей страны стремиться к миру на Украине, а не к разжиганию конфликта, а также перестать финансировать киевский режим.

Ранее Макрон анонсировал новые поставки оружия Украине и сообщил о намерении согласовать их во время своего визита в Киев в феврале этого года. Макрон уточнил, что Франция собирается поставить на Украину 40 ракет SCALP и "сотни бомб".

Он также рассказал об успехах французской промышленности, которые позволят Парижу отправлять Киеву больше вооружения, в частности самоходные гаубицы Caesar. Президент Франции также пообещал продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется. Это также касается обучения солдат ВСУ, добавил Макрон.

Военные эксперты оценили ситуацию с поставками западного вооружения Украине