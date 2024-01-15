Австралия отправила вертолеты MRH-90 на утилизацию вместо их передачи Киеву – СМИ

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Австралийские вертолеты MRH-90 Taipan отправляются на утилизацию, несмотря на то, что Киев сделал запрос об их передаче. Об этом сообщает телеканал ABC.

"Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией", – указано в сообщении.

Эксплуатация вертолетов была прекращена австралийскими вооруженными силами на 14 месяцев раньше намеченного срока. Это произошло из-за того, что летом прошлого года четверо военнослужащих Австралии погибли в результате крушения вертолета Taipan во время учений.

Вертолеты уже отправили на утилизацию, по словам представителя Минобороны Австралии, они будут уничтожены экологически чистым и экономически эффективным способом.

Украинская община и дипломаты выразили недовольство в связи с решением Австралии. Посол Украины в стране выразил надежду на то, что возможность передачи вертолетов все еще есть, однако подчеркнул, что Киев "не получил никакого ответа" по данному вопросу.

4 января координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Соединенных Штатов больше нет средств, которые необходимы для оказания поддержки Украины.

До этого стало известно, что новое правительство Словакии отказалось одобрить предложение предыдущего кабмина, который призвал отправить новый пакет военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Там указали, что речь шла преимущественно о боеприпасах.



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