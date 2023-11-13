Франция намерена прекратить передачу Киеву вооружений из своих арсеналов

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Париж планирует отказаться от передачи Украине вооружений из своих арсеналов, сообщает News.ru со ссылкой на министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню.

Он подчеркнул, что Киев сможет получать военную помощь, если только будет покупать вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств. Таким образом, французским военным больше не придется передавать орудия из своих арсеналов.

По словам Лекорню, размер военной помощи Парижа Киеву достигает 3 миллиардов евро. Помимо этого, из бюджета Франции выделили 200 миллионов евро в специальный фонд поддержки Украины. Как подчеркнул глава французских ВС, эти деньги Киев может тратить на закупку новых вооружений.

Он добавил, что у Парижа два направления военной помощи Киеву – обеспечение партнеров средствами противовоздушной обороны и оборудованием для сухопутных войск, включая артиллерию и транспорт.

Продолжение военной помощи Украине Лекорню назвал лучшим, что Франция может сделать для того, чтобы дать Киеву шанс на победу.

Ранее Германия согласилась удвоить военную помощь Украине в 2024 году до восьми миллиардов евро. Бюджетный комитет бундестага должен одобрить выделение дополнительных четырех миллиардов евро (около 4,3 миллиарда долларов) на этой неделе. Планы закупок Германии включают истребители F-35, израильскую систему ПРО Arrow и вертолеты Chinook.

Профессор Высшей школы экономики и генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский рассказал, что мобилизационный резерв Украины практически истощен. Эксперт сослался на заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который до этого сообщал о приближении к истощению резервов.