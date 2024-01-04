В США сообщили, что приостановят помощь Украине до выделения средств Конгрессом

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У США больше нет средств, которые необходимы для оказания поддержки Украины. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, последний пакет помощи, который был подписан американским президентом Джо Байденом 27 декабря, еще не привезли на Украину. Его доставят позже, уточнил он.

Также Кирби рассказал, что только на этот документ хватит средств из бюджета, так как их можно будет восполнить.

"Нам нужно одобрение на выделение дополнительных средств, чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине", – заключил он.

Ранее СМИ сообщали о том, что западные страны могут перестать поддерживать Украину из-за успехов российской армии. По данным журналистов, на сегодняшний день Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад.



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