14 января, 04:03Политика
Байден заявил, что республиканцам придется заплатить, если они не обеспечат помощь Украине
Фото: 123RF/palinchak
Президент США Джо Байден пригрозил республиканцам в конгрессе расплатой в случае отказа поддержать дополнительное финансирование Киева. Об этом сообщает ТАСС.
"Если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придется за многое заплатить", – заявил американский лидер.
Байден также прокомментировал дискуссию об обеспечении безопасности на границе США. По его словам, он, как и представители республиканской партии, настаивает на серьезном изменении ситуации в этом вопросе.
Ранее лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер сообщил, что сенаторы Штатов сумели добиться серьезного прогресса на переговорах по соглашению об укреплении безопасности границы и изменении миграционного законодательства. Республиканцы требуют этого в обмен на поддержку просьбы Байдена о выделении дополнительной помощи Украине.
4 января координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Соединенных Штатов больше нет средств, которые необходимы для оказания поддержки Украины.
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