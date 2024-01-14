Байден заявил, что республиканцам придется заплатить, если они не обеспечат помощь Украине

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Президент США Джо Байден пригрозил республиканцам в конгрессе расплатой в случае отказа поддержать дополнительное финансирование Киева. Об этом сообщает ТАСС.

"Если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придется за многое заплатить", – заявил американский лидер.

Байден также прокомментировал дискуссию об обеспечении безопасности на границе США. По его словам, он, как и представители республиканской партии, настаивает на серьезном изменении ситуации в этом вопросе.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер сообщил, что сенаторы Штатов сумели добиться серьезного прогресса на переговорах по соглашению об укреплении безопасности границы и изменении миграционного законодательства. Республиканцы требуют этого в обмен на поддержку просьбы Байдена о выделении дополнительной помощи Украине.

4 января координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Соединенных Штатов больше нет средств, которые необходимы для оказания поддержки Украины.

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