Украина "с прохладной благодарностью" восприняла новый пакет помощи от США – СМИ

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"Скромный" пакет помощи США для Украины в размере 250 миллионов долларов был встречен в Киеве "с прохладной благодарностью". Об этом сообщает газета The Washington Post.

В материале приводятся слова председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева. Он заявил, что новый пакет нужен лишь для того, чтобы "продержаться еще некоторое время", при этом он не сможет "изменить ситуацию на поле боя" в пользу Киева.

Чернев также пожаловался, что данный небольшой пакет помощи свидетельствует о том, что у Вашингтона есть проблемы с поддержкой Украины. Он выразил надежду на то, что эти трудности окажутся временными и "очень скоро" будут преодолены.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделяет Киеву военную помощь на 250 миллионов долларов. Он отметил, что данный пакет станет последним в текущем году. В его состав вошли боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и патроны для стрелкового оружия.

До этого официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не имеет возможности продолжать оказывать военную помощь Украине без решения американского конгресса о дополнительных средствах на эти цели.

СМИ также сообщают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе из-за "крайне высокой неопределенности" в вопросе бюджета страны.

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