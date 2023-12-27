Блинкен заявил, что США выделяют военную помощь Украине на 250 млн долларов

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США выделяют Украине военную помощь на 250 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данный пакет военной помощи станет последним в 2023 году. Блинкен уточнил, что помощь включает боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые средства и свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Соединенных Штатов Америки хочет выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере всего 20 миллионов долларов.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у администрации США на помощь Украине осталось лишь порядка одного миллиарда долларов, при этом 96% этой суммы уже было освоено Пентагоном.

Жан-Пьер подчеркнула, что Пентагон готовится распределить оставшиеся 4% в течение декабря этого года. По ее словам, как только у Вашингтона кончатся средства на замещение, они не смогут восполнять собственные запасы вооружений взамен поставляемых Украине.

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