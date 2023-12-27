США планируют выделить дополнительную военную помощь Украине на 20 млн долларов – СМИ

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Администрация Соединенных Штатов Америки хочет выделить дополнительную военную помощь Украине в размере 20 миллионов долларов, пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Однако пресс-служба Белого дома в среду пока еще не размещала заявлений, связанных с оказанием помощи Киеву, уточняет ТАСС. Кроме того, западное издание указывает на тот факт, что указанная сумма все еще не утверждена.

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее анонсировал выделение последнего пакета военной помощи Украине в конце декабря 2023 года.

До этого официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не имеет возможности продолжать оказывать военную помощь Украине без решения американского конгресса о дополнительных средствах на эти цели.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро.

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