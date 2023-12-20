В Госдепе заявили о невозможности США помогать Украине в обход конгресса

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Вашингтон не имеет возможности продолжать оказывать военную помощь Украине без решения американского конгресса о дополнительных средствах на эти цели. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

"У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее американский конгрессмен Тим Берчетт заявил, что украинские власти крадут половину денег, которые Соединенные Штаты отправляют Киеву. Законодатель призвал администрацию США перестать подогревать конфликт на Украине, не отвечающий их интересам.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США направят еще один пакет военной помощи Киеву в декабре, после чего Вашингтон исчерпает возможности по предоставлению помощи Киеву.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ