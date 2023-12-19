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Украинские власти крадут половину денег, которые Соединенные Штаты отправляют Киеву. Об этом заявил американский конгрессмен Тим Берчетт в интервью Fox News, опубликованном на YouTube-канале издания.

Кроме того, по словам законодателя, украинские военные не умеют пользоваться западным вооружением. Берчетт отметил, что происходящее напоминает ему ситуацию во Вьетнаме.

"Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле", – добавил он.

Конгрессмен заявил, что Соединенным Штатам необходимо перестать подогревать конфликт на Украине, не отвечающий их интересам.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США направят еще один пакет военной помощи Киеву в декабре. После этого Вашингтон исчерпает возможности по предоставлению помощи Киеву.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что без финансовой помощи стран Запада Украина может "продержаться" лишь пару месяцев.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ