США могут ограничить число украинских беженцев в стране в обмен на помощь Киеву – сенатор

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Власти США могут пойти на ограничение числа украинских беженцев, которым разрешено находиться на американской территории, в рамках возможной сделки республиканцев с администрацией президента страны Джо Байдена по ужесточению миграционного законодательства в обмен на дополнительную помощь Киеву. Об этом сообщил сенатор-демократ Джо Манчин.

"Я думаю, что наши переговорщики и их коллеги от республиканцев усердно работают над этим, а затем, в основном, при участии Белого дома, смогут взять границу под контроль. Это то, на что я действительно очень надеюсь, и я думаю, что мы увидим какие-то подвижки на следующей неделе, и продолжим, пока не завершим этот вопрос", – приводит его слова CNN.

Ранее республиканцы в конгрессе не поддержали выделение дополнительной помощи Киеву без включения положений о безопасности границ США.

Манчин заявил, что палата представителей не сможет решить данный вопрос без двухпартийного согласия, но отметил, что после общения с участниками переговоров с обеих сторон, он "очень воодушевлен". По его словам, переговорщики движутся "в очень позитивном направлении".

Ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что сенаторы США решили отложить уход на зимние каникулы, чтобы иметь возможность продолжать работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, среди которых есть и помощь Украине.

До этого, в ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал конгресс за непринятие решения о согласовании дальнейшей помощи Киеву. Он отметил, что помощь Украине блокируют оппозиционеры из числа республиканцев, желающие разменять принятие бюджета на миграционную реформу.



Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ