Глава МВФ заявила, что Украина продержится без денежной помощи Запада пару месяцев

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Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что без финансовой помощи стран Запада Украина может "продержаться" лишь пару месяцев. Такое мнение она высказала в беседе с Financial Times.

По мнению Георгиевой, в случае если поддержка со стороны западных стран не будет поступать более длительный промежуток времени, то это поставит под угрозу экономическое восстановление Украины. Она отмечает, что Киеву в таком случае придется увеличить эмиссию гривны, что повлечет за собой рост инфляции.

"Важно, чтобы этот период не затянулся, потому что Украине будет сложнее адаптироваться <...>, и это в тот момент, когда страна ожидала улучшения экономических перспектив", – высказалась она.

Глава МВФ также отметила, что в США и ЕС продолжается работа по утверждению новых пакетов помощи Киеву. Георгиева считает, что в итоге, им удастся обеспечить финансирование Украины.

Кроме того, она подчеркнула, что МВФ сделал все необходимое, чтобы Украина получала поддержку и призвала, чтобы "свою задачу" выполнили США и Евросоюз.

Ранее сообщалось, что венгерский премьер Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом 50 миллиардов евро. Он заявил, что к этому вопросу можно будет вернуться в следующем году, после того, как будет проведена соответствующая подготовка.

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