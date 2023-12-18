Советник Зеленского рассказал о плане "Б" при прекращении помощи Запада

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Киевские власти в случае отсутствия финансирования со стороны Запада в первые дни 2024 года будут вынуждены обратиться к внутренним заимствованиям. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он также отметил, что уверен в том, что в итоге финансовая поддержка со стороны стран Запада будет.

"Но вопрос – когда? Если эта поддержка не придет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану "Б"", – приводит его слова ТАСС.

По его мнению, план будет многоуровневым, при этом сначала власти обратятся за заимствованием средств к внутреннему рынку.

Устенко отметил, что подобное развитие событий будет "очень тяжелым". По его словам, это вызовет "нервозность" в министерстве финансов, которое отвечает за бюджет страны, однако подобные меры позволят "вырулить ситуацию на протяжении января".

Ранее сообщалось, что венгерский премьер Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом 50 миллиардов евро. Он заявил, что к этому вопросу можно будет вернуться в следующем году, после того, как будет проведена соответствующая подготовка.

До этого в Белом доме заявили, что к концу 2023 года больше не смогут помогать Украине, если конгресс не выделит новые средства. Там также отметили, что конгрессменам необходимо отложить новогодние каникулы в связи с проблемами Украины и Израиля.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что у Вашингтона осталось на помощь Киеву около 1 миллиарда долларов. Пентагон готовится распределить оставшиеся средства в течение декабря этого года.

Байден заявил, что США не должны допустить прекращения поддержки Киева