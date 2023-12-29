Премьер Украины Шмыгаль попросил "доноров" о встрече по финансированию Украины – СМИ

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с "донорами" Киева в январе из-за "крайне высокой неопределенности" в вопросе бюджета страны. Об этом со ссылкой на письмо политика сообщает агентство Bloomberg.

"Чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность, крайне необходимо, чтобы мы получили достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование начиная с января 2024 года", – написал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что невозможно обсуждать проекты по восстановлению страны, если Киев не может обеспечить "связанные с выживанием приоритеты в 2024-м". По его словам, украинские власти не могут ждать решения данного вопроса до марта.

В публикации отмечается, что на данный момент неизвестно, каким образом адресаты отреагировали на письмо и согласились ли на проведение внеочередной встречи.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. Он заявил, что к этому вопросу вернутся в следующем году на саммите ЕС.

В Евросоюзе из-за этого начали готовить резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга. Данный механизм позволит обойти вето, наложенное Орбаном, однако данный процесс может быть завершен лишь к марту.