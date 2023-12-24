24 декабря, 20:53Политика
В Британии считают недостаточными расходы Запада на помощь Украине – СМИ
Фото: AP Photo/Mstyslav Chernov
Никакая цена не будет слишком высокой в вопросе оказания помощи Украине в конфликте с Россией. Об этом заявил глава британского министерства обороны Грант Шэппс в разговоре с The Sunday Times.
Он считает, что сейчас "безумный" мир впадает в эпоху автократии, из-за чего Запад не может себе позволить проиграть в украинском конфликте. Он указал, что нынешних расходов западных стран не хватает для поддержки Киева. Шэппс также сказал, что если Россия одержит победу в СВО, то будут последствия, от которых пострадают Европа и мир.
Также глава британского Минобороны пригрозил Венгрии негативным исходом событий за тесные отношения с РФ.
"Хорошо, что Евросоюз нашел способ обойти мнение одного из своих членов, который иногда склоняется к РФ больше, чем остальные", – заключил он.
Ранее обозреватель Фредерик Ансель рассказал, что Россия в 2024 году одержит тактическую победу, если ситуация на Украине не изменится. Он уверен, что Америка и Европа не будут поставлять Киеву "целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии". По его мнению, помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) одержать верх над Россией может только чудо.
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