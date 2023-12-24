В МО Украины заявили, что демобилизации не будет до конца конфликта

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На Украине прорабатываются решения по отдыху для военных. Решаются вопросы по их частичному увольнению, но не демобилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны страны Рустема Умерова.

Как он отметил, власти прорабатывают такие решение юридически, технически и законодательно. По словам главы украинского ведомства, речь идет о кластере решений, которые копились два года.

"А вообще наша цель – изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание", – добавил министр.

До этого стало известно, что киевские власти собираются ввести в стране обязательную военную подготовку для граждан с 17 до 20 лет. В рамках этой подготовки украинцы будут проходить курсы стрельбы, физической подготовки, определенной теории и так далее. Ожидается, что в результате граждане будут способны разбираться в оружии и копать окопы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. По словам Зеленского, он не утвердил данную просьбу, так как на сегодняшний день отсутствует конкретика по ротациям и отпускам для солдат.

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