На Украине хотят ввести всеобщую военную подготовку с 17 лет

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Киевские власти собираются ввести в стране обязательную военную подготовку для граждан с 17 до 20 лет. Об этом сообщил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в интервью радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Он рассказал, что в рамках этой подготовки украинцы будут проходить курсы стрельбы, физической подготовки, определенной теории и так далее. В результате граждане будут способны разбираться в оружии и копать окопы, отметил Ивченко.

Депутат не уточнил, будет ли данная подготовка проводиться при учебных заведениях или при воинских частях. По его словам, она будет в зоне ответственности министерства обороны Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. По словам Зеленского, он не утвердил данную просьбу, так как на сегодняшний день отсутствует конкретика по ротациям и отпускам для солдат.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выступил в поддержку готовящегося законопроекта о мобилизации, однако он высказался против призыва женщин. По его словам, это может спровоцировать массовый выезд женщин за границу.

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