В ФРГ заявили, что не будут высылать украинцев для мобилизации

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Германия не собирается высылать из страны граждан Украины, которые подлежат мобилизации в своей стране. Об этом сообщил министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман в интервью агентству DPA.

Он подчеркнул, что по Конституции ФРГ никто из граждан не может быть принужден к несению военной службы, поэтому насильно выдворять из страны украинцев не планируют.

"Не случится так, что мы теперь будем принуждать людей вопреки их воле к исполнению воинской обязанности или к военной службе", – отметил Бушман.

Кроме того, министр предложил упростить систему приема на работу беженцев с Украины, которые приезжают в Германию. Это необходимо для того, чтобы украинцы перестали жить за счет гражданских пособий ФРГ, добавил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Он не утвердил данную просьбу, так как на сегодняшний день отсутствует конкретика по ротациям и отпускам для солдат.

Как уточнил президент Украины, такая мобилизация будет стоить 500 миллиардов гривен, поэтому он хочет увидеть от правительства понимание, откуда взять данные средства.

В ноябре этого года СМИ сообщили, что Зеленский не подписал закон о расширении призыва в стране из-за боязни последствий.



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