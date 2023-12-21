Залужный выступил против призыва женщин в ВСУ

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выступил в поддержку готовящегося законопроекта о мобилизации, однако он высказался против призыва женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

Главком ВСУ предложил исключить из проекта некоторые пункты, включая взятие женщин. По его словам, это может спровоцировать массовый выезд женщин за границу.

В частности, Залужный отверг установление четких сроков ротации и отпусков. Как он объяснил, предоставление допотпуска с сохранением вознаграждения в течение 90 дней для воевавших два года невозможно в связи с отсутствием обученных людей. Главком добавил, что на Украине нет гарантированного призыва военнослужащих.

"Также предлагается исключить из законопроекта нормы, которые представляют обоснования для освобождения инвалидов 2-й группы", – сказал он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Он не утвердил данную просьбу, так как на сегодняшний день отсутствует конкретика по ротациям и отпускам для солдат.

Как уточнил президент Украины, такая мобилизация будет стоить 500 миллиардов гривен, поэтому он хочет увидеть от правительства понимание, откуда взять данные средства.



В ноябре этого года СМИ сообщили, что Зеленский не подписал закон о расширении призыва в стране из-за боязни последствий.

В ряды ВСУ планируют призвать сотни тысяч украинцев в ближайшие месяцы