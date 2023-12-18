Глава ГУР Буданов заявил, что на Украине продолжится насильная мобилизация

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что принудительная мобилизация в стране будет продолжаться. Об этом сообщает РИА Новости.

"Без мобилизации невозможно, миллион сто тысяч человек не покроет никакой рекрутинг. У нас нет столько людей", – рассказал он.

По словам Буданова, в украинской армии не хватает людей в целом, ВСУ продолжат нести потери, а количество солдат в армии надо поддерживать.

Он также признал, что "все, кто хотел", уже пошли в армию в первые полгода, а сейчас украинцы не мотивированы служить в армии и стараются избегать мобилизации. По его мнению, все болеют за Украину на словах, но бегут от мобилизации.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщал, что США просили Украину максимально активизировать мобилизацию. По его словам, западные власти требовали от властей призвать на службу женщин и мужчин в возрасте от 17 до 70 лет.



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