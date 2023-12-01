В СВР призвали сохранять историческую память россиян на фоне борьбы с нацизмом

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Историческая память граждан РФ на фоне борьбы российской стороны с нацизмом должна быть не менее тверда, чем оборона государства. Такое мнение выразил председатель Российского исторического общества (РИО), директор СВР РФ Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

Он выразил сожаление, что спустя всего 78 лет после победы в Великой Отечественной войне РФ опять вынуждена вступить в борьбу "с этим целенаправленно возрожденным злом". В этой связи историческая память россиян должна быть тверда, указал Нарышкин.

"И каждый справедливый вердикт суда, каждое историческое исследование, напоминающее нам о бесчеловечной сущности нацизма, приближают нас к достижению этой цели", – заявил глава СВР.

Днем ранее российский МИД представил доклад о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма. Согласно документу, следователи РФ возбудили уже 3 286 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных военными и политическим руководством Украины.