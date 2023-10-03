МВД РФ объявило в розыск экс-советника офиса президента Украины Арестовича

Фото: телеграм-канал Arestovich / Official

МВД РФ объявило бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в розыск. Соответствующая запись появилась в базе данных министерства.

"Арестович Алексей Николаевич. Украинец. Место рождения: Грузинская ССР, город Цители-Цкаро. Разыскивается по статье УК", – говорится в карточке политика.

МВД не уточнило, по какой именно статье ищут Арестовича.

Ранее ведомство объявило в международный розыск польского юриста, председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского. В его карточке указано, что мужчину ищут по статье Уголовного кодекса РФ, однако, по какой именно, не уточняется.

До этого в базу розыска МВД попали украинские генералы Михаил Драпатый и Виктор Николюк. Их ищут по статье УК.

По данным СК РФ, в 2017 и 2019 годах мужчины командовали операцией объединенных сил Украины. Под их руководством украинская армия осуществила свыше 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, в результате чего погибли и получили травмы 154 человека. Российские следователи предъявили им обвинения.

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