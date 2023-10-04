МВД РФ объявило в розыск главу воюющего за Украину грузинского легиона

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Министерство внутренних дел (МВД) РФ внесло в базу розыска главу грузинского национального легиона Мамуку (также известного как Ушанги) Мамулашвили, формирование которого участвует в боевых действиях на Украине. Карточка с данными мужчины размещена в перечне разыскиваемых.

"Мамулашвили Ушанги Зурабович. Национальность: грузин. Место рождения: ГССР, город Тбилиси", – следует из базы.

В карточке Мамулашвили указывается, что поводом для его розыска стала статья Уголовного кодекса (УК) РФ.

В апреле 2022 года Следственный комитет (СК) РФ возбудил в отношении Мамулашвили уголовное дело. По версии следствия, он создал на Украине вооруженное формирование и привлек в его состав 24 гражданина Грузии.

Ведомство классифицировало его действия противоправными по пунктам "а", "б" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения").

