СК РФ возбудил дело против командира Грузинского национального легиона на Украине

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Следователи возбудили уголовное дело о вербовке наемников для участия в вооруженном конфликте против командира Грузинского национального легиона Мамуки Мамулашвили.

"Кроме того, в действиях Мамулашвили содержатся признаки преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения")", – говорится на сайте СК России.

По данным следователей, Мамулашвили создал на Украине вооруженное формирование и вовлек в него не менее 24 граждан Грузии, которые принимают участие в боевых действиях против представителей ДНР, ЛНР и Вооруженных сил России.

Также в интернете было размещено интервью Мамулашвили, в котором он призывал к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих. В СК добавили, что в ходе работы были установлены причастные к легиону лица и другие подразделения.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианы Курилец, допустившей русофобские высказывания. По данным ведомства, на Украине сняли рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в РФ организации "Исламское государство".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

