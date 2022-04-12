СК РФ возбудил дело против командира Грузинского национального легиона на Украине

12 апреля, 19:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи возбудили уголовное дело о вербовке наемников для участия в вооруженном конфликте против командира Грузинского национального легиона Мамуки Мамулашвили.
"Кроме того, в действиях Мамулашвили содержатся признаки преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения")", – говорится на сайте СК России.
По данным следователей, Мамулашвили создал на Украине вооруженное формирование и вовлек в него не менее 24 граждан Грузии, которые принимают участие в боевых действиях против представителей ДНР, ЛНР и Вооруженных сил России.
Также в интернете было размещено интервью Мамулашвили, в котором он призывал к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих. В СК добавили, что в ходе работы были установлены причастные к легиону лица и другие подразделения.
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианы Курилец, допустившей русофобские высказывания. По данным ведомства, на Украине сняли рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в РФ организации "Исламское государство".
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Глава СК поручил возбудить дело против украинского депутата за призывы убивать военных РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: