СК возбудил дело против украинской актрисы, призывавшей к насилию над офицерами ВС РФ

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианы Курилец, допустившей русофобские высказывания.

По данным СК, на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в РФ организации "Исламское государство". В ней Курилец озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает мужчине горло серпом.

В ведомстве подчеркнули, что этот ролик содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Верховной рады Украины, который публично призывал к убийству военных РФ.

Также представители СК начали собирать доказательства жестокого обращения ВСУ с мирными гражданами, о котором сообщали многочисленные очевидцы. Жители Мариуполя отмечали, что украинские военные из танков обстреливали дома с людьми и медучреждения.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

