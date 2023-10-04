Экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову заочно осудили на 8,5 года за фейки о ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Марина Овсянникова/ Marina Ovsyannikova"

Суд заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за фейки о российской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Женщина получила срок с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вместе с этим суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Запрет был установлен сроком на четыре года, заключили в прокуратуре.

14 марта 2022 года Овсянникова появилась в прямом эфире программы "Время" на Первом канале с плакатом пацифистского содержания. Руководство телеканала начало служебную проверку по этому инциденту.

В октябре 2022-го адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов заявил, что журналистка покинула территорию РФ. До этого МВД России объявило ее в розыск.

Уже в августе 2022-го столичный Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Овсянниковой. Арест должен был продлиться до 9 октября 2022 года.