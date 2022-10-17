16:08Общество
Адвокат подтвердил, что Овсянникова уехала из России
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова покинула РФ. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.
"Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию", – сказал он РИА Новости.
Представитель стороны защиты уточнил, что Овсянникова на данный момент находится под защитой одной из стран Европы.
До этого министерство внутренних дел России объявило ее в розыск. Уточнялось, что Овсянникова разыскивается по статье УК.
В августе Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Овсянниковой. Тогда сообщалось, что она обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Арест должен был продлиться до 9 октября 2022 года.
14 марта Овсянникова появилась в прямом эфире программы "Время" на Первом канале с плакатом пацифистского содержания. Руководство телеканала организовало служебную проверку по данному факту.
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