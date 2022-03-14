Первый канал проводит проверку по факту инцидента в прямом эфире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый канал проводит проверку по факту инцидента с посторонней во время прямого эфира. Об этом сообщает ТАСС.

"В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка", – говорится в сообщении.

Ранее ВГТРК, Первый канал, и "Радиодом Останкино" объявили о приостановке членства в Европейском вещательном союзе. В их заявлении говорится, что это решение вызревало последние годы, по мере нарастания политизированности в деятельности этой организации. Последней каплей для российских компаний стало решение ЕВС об отстранении России от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение"

