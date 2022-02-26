Телеканал "Пятница" разорвал сотрудничество с украинским продакшеном "Орла и решки"

Фото: depositphotos/marcociannarel

Российский телеканал "Пятница" прекратил сотрудничество с украинской телекомпанией TeenSpirit, занимающейся производством шоу о путешествиях "Орел и решка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

"В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным", – говорится в сообщении.

Кроме того, "Пятница" разорвала сотрудничество с продюсером TeenSpirit Мариной Гранкиной.

Ранее ВГТРК, Первый канал, и "Радиодом Останкино" объявили о приостановке членства в Европейском вещательном союзе (ЕВС). В заявлении российских вещателей отмечается, что последней каплей для российских компаний стало решение ЕВС об отстранении России от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение".

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.