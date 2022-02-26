Группа Imagine Dragons отменила концерты в России и на Украине

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Американская рок-группа Imagine Dragons объявила об отмене двух концертов в России и одного на Украине, сообщается на официальной странице группы в Facebook.

Выступления были запланированы на 5 июня на стадионе "Лужники" в Москве, а также 7 июня – на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Кроме того, отменен концерт, который должен был пройти 3 июня в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в Киеве.

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