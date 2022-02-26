Группа Imagine Dragons отменила концерты в России и на Украине

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Американская рок-группа Imagine Dragons объявила об отмене двух концертов в России и одного на Украине, сообщается на официальной странице группы в Facebook.
Выступления были запланированы на 5 июня на стадионе "Лужники" в Москве, а также 7 июня – на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Кроме того, отменен концерт, который должен был пройти 3 июня в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в Киеве.
Ранее ВДНХ отменила праздничные мероприятия в масленичную неделю по этическим соображениям. В свою очередь, с 25 февраля по 6 марта территория выставки будет открыта для всех желающих, павильоны будут работать в обычном режиме.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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