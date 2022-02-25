ВДНХ отменила праздничные мероприятия в масленичную неделю

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Все праздничные мероприятия в масленичную неделю на ВДНХ отменены. Об этом сообщается на сайте Главной выставки страны.

"Все праздничные мероприятия, посвященные Масленице, отменяются по этическим соображениям", – отмечается в сообщении.

С 25 февраля по 6 марта территория ВДНХ будет открыта для всех желающих, павильоны будут работать в обычном режиме. Экскурсии и выставки пройдут по действующему графику.

Ранее сообщалось, что Останкинская телебашня в Москве приостановила работу для посетителей. Уточнялось, что о дате открытия будет сообщено дополнительно.

