21:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Останкинская телебашня в Москве приостановила работу для посетителей. Об этом сообщается на официальном сайте телебашни.
"С 24.02.2022 посещение Останкинской телебашни временно приостановлено, о дате открытия будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за неудобства", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что по всем вопросам по возврату билетов можно обратиться по телефону +7 (495) 926-61-11 или почте 337m@rtrn.ru.
В последний раз башню закрывали 25 марта 2020 года из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Она возобновила работу 21 июня 2021 года.
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