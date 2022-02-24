Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Останкинская телебашня в Москве приостановила работу для посетителей. Об этом сообщается на официальном сайте телебашни.

"С 24.02.2022 посещение Останкинской телебашни временно приостановлено, о дате открытия будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за неудобства", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по всем вопросам по возврату билетов можно обратиться по телефону +7 (495) 926-61-11 или почте 337m@rtrn.ru.

В последний раз башню закрывали 25 марта 2020 года из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Она возобновила работу 21 июня 2021 года.

