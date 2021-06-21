Останкинская телебашня откроется для посетителей в понедельник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Останкинская телебашня станет доступна для посетителей с понедельника, 21 июня. Об этом говорится на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Отмечается, что гражданам вновь будут доступны все смотровые площадки телебашни.

"Знаменитый стеклянный пол, интерактивный мультимедийный комплекс и шикарный вид на столицу ждут посетителей", – сообщили в пресс-службе.

В день открытия зрителям покажут светодинамическое шоу. Его будет видно с разных точек города.

Как уточнили в пресс-службе, шоу начнется в 21:00 и с перерывами продолжится до 23:00.

Ранее на Останкинской телебашне показывали фотографии пропавших детей. Так поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" пытается ускорить поиски тех, кто находится в розыске.