Останкинская башня покажет световое шоу в честь Дня Победы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

По случаю Дня Победы в ночные часы с 8 по 10 мая Останкинская телебашня будет демонстрировать в небе световое шоу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети.

"Полуторакилометровые лучи света от светодиодных прожекторов будет видно практически из любой точки столицы", – рассказали в пресс-службе.

Десятиминутные представления, которые в этом году пополнились новыми сценариями, начнут демонстрировать с 8 мая с 20:00 до полуночи в начале каждого часа. Для него использую 550 источников света.

Ранее на ВДНХ в павильоне "Россия – моя история" открылась мультимедийная выставка "Вспомним", посвященная Великой Отечественной войне. В основе экспозиции дневники, письма, мемуары, архивные фото и видео участников тех событий.

