Останкинскую и другие телебашни празднично подсветят в День космонавтики

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На Останкинской башне в День космонавтики появится открытка, а телебашни в российских регионах включат в этот день праздничную подсветку. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

На медиафасаде Останкинской башни появятся мультипликационный старт ракеты и фотография Юрия Гагарина.

В РТРС рассказали, что праздничную подсветку зажгут телебашни в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Мурманске, Воронеже, Челябинске, Костроме, Пензе, Туле, Ростове-на-Дону и других городах.

Ранее сообщалось, что в честь 60-летия первого полета человека в космос праздничную программу подготовили парки Москвы. Мероприятия в формате онлайн и офлайн пройдут с 11 по 30 апреля.

Парк "Северное Тушино" организует необычные кинопоказы, а на центральной площади парка до 25 апреля можно будет посмотреть на работы фотовыставки "Наш Гагарин". На Крымской набережной в парке искусств "Музеон" и на центральной аллее парка "Красная Пресня" до 30 апреля также будут проходить тематические выставки. Парк "Фили" приглашает горожан 12 апреля посетить перформанс уличного театра "Черный квадрат" "Наука о космосе". А в лектории Парка Горького 12 апреля пройдет лекция "Космос и искусство".

