Путин в День космонавтики посетит Энгельс

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Владимир Путин 12 апреля совершит визит в город Энгельс Саратовской области, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В рамках поездки глава государства посетит музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина.
"Шестьдесят лет со дня полета в космос Гагарина – это очень важная дата для всей нашей страны. Это День космонавтики, день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без внимания. Он полетит в Энгельс и посетит место приземления Гагарина, там на этом месте скромный музейный комплекс, его Путин посетит", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Он добавил, что президент также проведет совещание по развитию космической деятельности в России в режиме видеоконференции.
"День будет посвящен, конечно же, космосу", – заключил пресс-секретарь.
Ранее с космодрома Байконур стартовал отечественный пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а". Пуск с 31-й площадки космодрома приурочен к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. При этом площадка, откуда взлетал сам космонавт, сейчас законсервирована перед планируемой реконструкцией.
Космический корабль, названный в честь Гагарина, стартовал с Байконура
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