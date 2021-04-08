Карту мира с траекториями полетов выдающихся космонавтов отправят на МКС

Фото: roscartography.ru
В преддверии Дня космонавтики экипаж станции отвезет на МКС карту с указанием важнейших космических полетов и космодромов мира. Об этом рассказал готовящийся к полету на МКС российский космонавт Олег Новицкий на предстартовой пресс-конференции на космодроме Байконур.
"Это карта, которую создали "Роскосмос", "Роскартография", Музей космонавтики. И на этой карте нанесены и отмечены все важнейшие полеты в космос, а также все космодромы мира", – заявил Новицкий.
На карте отмечены траектории полетов первых российских и зарубежных покорителей космоса, сообщили представители "Роскартографии" в беседе с РИА Новости.
На изображенной траектории, по которой двигался Юрий Гагарин во время облета Земли, нанесены сообщения, которые он передавал с орбиты. Таким образом, можно проследить, что говорил первый в мире космонавт, когда пролетал над той или иной точкой.
На карту нанесли полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, Алексея Леонова, американского астронавта Джона Гленна и тайконавта КНР Яна Ливея.
В связи с ограниченностью пространства на борту МКС подарочная карта сделана в формате А3 и заламинирована.
"Союз МС-18" 9 апреля стартует с космодрома Байконур и доставит на борт МКС новый экипаж в составе российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также астронавта NASA Марка Ванде Хая. Планируется, что их экспедиция на орбиту продлится около полугода.
Запуск корабля покажут на уличных экранах Москвы. Отмечается, что полутораминутную трансляцию можно будет увидеть на экранах, размещенных на фасаде Центрального телеграфа на Тверской улице, на Новом Арбате, на фасаде Экспоцентра на Краснопресненской набережной.
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