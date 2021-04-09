Космический корабль "Ю. А. Гагарин" запустили к МКС

Видео: YouTube/"Роскосмос ТВ"

С космодрома Байконур стартовал отечественный пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а". Видео запуска транслируется на YouTube-канале "Роскосмос ТВ".

Пуск с 31-й площадки космодрома приурочен к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. При этом площадка, откуда взлетал сам космонавт, сейчас законсервирована перед планируемой реконструкцией.

К МКС на корабле отправились россияне Олег Новицкий (третий полет в карьере) и Петр Дубров (первый полет), а также американец Марк Ванде Хай (второй полет). Возвращение Новицкого запланировано на 17 октября, а Дуброва и Ванде Хая – примерно через год – в марте 2022 года. Длительность полета обусловлена необходимостью проведения съемок первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".

Кроме того, Новицкому предстоит два раза выйти в открытый космос, а Дуброву – пять раз для подготовки к стыковке с МКС и ввода в эксплуатацию многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого запланирован на 15 июля.

Планируется, что "Союз МС-18" прибудет к МКС в 14:07 по московскому времени. В настоящее время на станции находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер и японец Соити Ногути.

Уточняется, что в честь праздника обшивку корабля украсили надписью "Ю. А. Гагарин", которую будет видно из космоса. С собой экипаж взял скафандр "Мечтатель", разрисованный маленькими пациентами с онкологией, а также новый течеискатель для продолжения поисков трещины в российском сегменте МКС.

Ранее стало известно, что в преддверии Дня космонавтики экипаж станции отвезет на МКС карту с указанием важнейших космических полетов и космодромов мира. На карте отмечены траектории полетов первых российских и зарубежных покорителей космоса.

